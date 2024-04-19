FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Roma, Oosterwolde’de ısrarcı!

Olympiakos maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Takvim'in haberine göre bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızı İtalyan ekibi Roma yakından takip ediyor. İtalya Ligi'nin köklü ekibi, Oosterwolde'nin sakatlığı öncesi Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmayı planlıyordu.

Ancak sakatlık sonrası geri adım attılar. Roma, Oosterwolde'nin tahmin edilenden daha kısa bir süre içinde sahalara dönmesi durumunda Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hollandalı yıldızın sahalara erken döneceğini açıklamıştı.