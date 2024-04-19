Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Roma, Oosterwolde'de ısrarcı!
Giriş Tarihi: 19.4.2024 15:27 Son Güncelleme: 19.4.2024 15:28

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Roma, Oosterwolde'de ısrarcı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Roma, Oosterwolde’de ısrarcı!

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'nın önemli takımları talip olmaya devam ediyor. Oosterwolde'nin en büyük talibinin ise Serie A ekibi Roma olduğu söylendi.

Olympiakos maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Takvim'in haberine göre bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızı İtalyan ekibi Roma yakından takip ediyor. İtalya Ligi'nin köklü ekibi, Oosterwolde'nin sakatlığı öncesi Fenerbahçe'ye resmi teklif yapmayı planlıyordu.

Ancak sakatlık sonrası geri adım attılar. Roma, Oosterwolde'nin tahmin edilenden daha kısa bir süre içinde sahalara dönmesi durumunda Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hollandalı yıldızın sahalara erken döneceğini açıklamıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Roma, Oosterwolde'de ısrarcı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA