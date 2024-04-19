Hakan Çalhanoğlu, birlikte oynadığı en iyi ismi açıkladı!

İtalya Serie A'da şampiyonluğa yürüyen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşlarına ve beraber oynadığı futbolculara dair samimi açıklamalarda bulundu.

"Birlikte oynadığın en iyi futbolcu kimdi?" sorusuna yanıt veren milli futbolcu, "Milli takımda kaptanımız olduğu dönemde Arda Turan. Karşılaştığım en güçlü rakip ise Neymar. Beşe beş takım arkadaşı olarak kalede Szczesny, savunmada van Dijk, orta sahada Barella ve Mkhitaryan, hücumda ise Mbappé'yi seçerdim" dedi.

A Milli Takımımızın parlayan genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Çok yetenekli, çok iyi ve çok aç, Szczesny ile aynı fikirdeyim. Birkaç yıl içinde Ballon d'Or'a aday olabilir" dedi.