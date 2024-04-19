Hollanda ekibi Vitesse’ye şok! 18 puanı silindi...

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Vitesse, şok bir cezayla karşı karşıya kaldı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bağımsız lisans komitesinin Vitesse'ye 18 puan silme cezası verdiğini açıkladı. Verilen puan silme cezasının sebebi ise belli oldu.



Vitesse'nin uzun süre lisans yönetmeliklerinin gerekliliklerini sağlamadığı ve bu nedenle puan silme cezası aldığı aktarıldı. Vitesse'nin bu ceza sonrası temyiz komitesine başvurabileceği ifade edildi.

RUS OLİGARK ABRAMOVICH VE KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ekonomi Bakanlığı'nın, Vitesse ve Chelsea'nin eski sahibi Rus oligark Roman Abramovich arasındaki ilişkiyi de incelediği belirtildi.



Abramovich'in Vitesse Kulübü üzerinde kontrolü olduğuna dair göstergeler bulunduğu, kara para aklama risklerinden şüphelenildiği ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

-1 PUANA DÜŞECEK!



Hollanda Ligi'nde bu sezon 30 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 21 mağlubiyet alan Vitesse, topladığı 17 puanla son sırada yer alıyor. Vitesse, 18 puanının silinmesinin ardından -1 puana düşecek.