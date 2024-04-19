Olympiakos kalecisi Tzolakis’in kurtarışlarındaki ayrıntı belli oldu! Penaltı atışlarını su şişesine yazmış

Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Ülker Stadı'nda normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası lacivertlileri 3-2'lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.





Penaltılarda Yunan ekibinin kalecisi Kostas Tzolakis; sarı-lacivertli futbolculardan Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci'nin penaltılarını kurtardı.

Penaltı atışlarından önce 21 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı. Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic de Youssef El-Arabi ve Rodinel penaltılarında gole izin vermemişti.