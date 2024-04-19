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Giriş Tarihi: 19.4.2024 12:27

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta bir kez daha Giovanni van Bronckhorst!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’ta bir kez daha Giovanni van Bronckhorst!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da gündemine giren Giovanni van Bronckhorst'u bir kez daha listesine ekledi.

Siyah-beyazlılarda gündem yeni sezonda takımın başında kimin olacağı... Santos'un gönderilmesinin ardından yerli-yabancı birçok teknik direktörün ismi gündeme getirilirken, listede Giovanni van Bronckhorst'un ismi öne çıkmış durumda.

Portekizli teknik direktör Fernando Santos gelmeden önce uzun süre görüşmeler yapılan Giovanni van Bronckhorst, çeşitli kulüplerde görev alan teknik ekibini yanına alamadığı için siyah-beyazlılara gelişi mümkün olmamıştı.

Hollandalı çalıştırıcı ile yeniden temasa geçildiği ifade edilirken, van Bronckhorst'un da Beşiktaşlı yetkililere "Sezon sonunda yeniden masaya oturabiliriz. Ben de o zamana kadar teknik ekibimi toparlarım" diyerek yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlılarda şimdi gözler hem van Bronckhorst, hem de listedeki diğer yerliyabancı adaylardan gelecek olan cevaba çevrilmiş durumda. Hollandalı hoca en son 1 sezon Glasgow Rangers'da görev yapmıştı. (Fotomaç)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta bir kez daha Giovanni van Bronckhorst!
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