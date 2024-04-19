SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Pepijn Linders, Kartal’a sıcak yaptı

KARİYERİNE 20 YAŞINDA BAŞLADI

Henüz 20 yaşındayken PSV altyapısında çalışma antrenörü olarak kariyerine başlayan Pep, Porto U19'da da aynı görevi üstlendi. Sonrasında ise Porto'da A Takım'a kadar çıkıp Fonseca ile çalıştı. Devamında ise 2014'te Liverpool U18 takımının antrenörlüğünü yapan Hollandalı, ardından sonrasında Klopp'un ekibine dahil oldu. 2015-18 arasında Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna hoca olarak giden genç hoca, 2018 yazında geri döndü ve o günden sonra da sürekli ünlü Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.