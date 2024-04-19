SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Pepijn Linders, Kartal’a sıcak yaptı

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verilmesinin ardından gelecek sezon takımın başına geçecek isim için çalışmalar sürüyor. Başkan Hasan Arat ve yönetime sunulan isimlerin sonuncusu Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını üstlenen Pepijn Linders oldu. 2018'den bu yana Klopp'un yanında yer alan Hollandalı çalıştırıcı, sezon sonu İngiliz ekibine veda edecek olan Klopp'un ardından teknik direktörlük kariyerine başlayacak. Pepijn Linders, Beşiktaş'ın ilk ilgisine olumlu yaklaştı.
VAN BRONCKHORST TEKRAR KARTAL'IN GÜNDEMİNDE
41 yaşındaki antrenörü Ajax da teknik adam olarak listesine alırken, Pep'in Beşiktaş ile görüşmeye hazır olduğu belirtildi. Santos öncesi uzun süre görüşülen Giovanni van Bronckhorst da yeniden listeye dahil edildi. Bronckhorst, o dönemde farklı takımlarda çalışan teknik heyetini bir araya getiremeyince anlaşma sağlanamamıştı. Siyah-beyazlılar, öncelikle yeni hocanın yerli mi yoksa yabancı mı olacağına karar verecek, daha sonra somut adımlar atılacak.
KARİYERİNE 20 YAŞINDA BAŞLADI
Henüz 20 yaşındayken PSV altyapısında çalışma antrenörü olarak kariyerine başlayan Pep, Porto U19'da da aynı görevi üstlendi. Sonrasında ise Porto'da A Takım'a kadar çıkıp Fonseca ile çalıştı. Devamında ise 2014'te Liverpool U18 takımının antrenörlüğünü yapan Hollandalı, ardından sonrasında Klopp'un ekibine dahil oldu. 2015-18 arasında Klopp ile çalıştıktan sonra NEC Nijmegen'e yarım sezonluğuna hoca olarak giden genç hoca, 2018 yazında geri döndü ve o günden sonra da sürekli ünlü Alman teknik adamın yardımcılığını üstlendi.