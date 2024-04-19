SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Nicolas Pepe için Juventus iddiası

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus, transferde rotasını Trendyol Süper Lig'e çevirdi. Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan devi Juventus sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin, sağ kanat transferi için arayışlarını sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, Giuntoli'nin sezon başında Süper Lig ekibi Trabzonspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Nicolas Pepe'yi uzun süredir takip ettiği ve transfer listesine aldığı ifade edildi. Bu sezon Bordo-Mavili takım ile 15 karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki sağ kanat futbolcusu 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.