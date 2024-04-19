TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Trabzonspor scout ekibi yıldız avında! Portekizli genç yıldıza yakın takip

Trabzonspor scout ekibi yurtdışında oyuncu izlemelerine devam ediyor. Bordo-mavili kulübün gözlemcileri, son olarak Porto-Guimaraes maçını tribünden takip etti. Trabzonspor'un yanı sıra Manchester United, Bayern Münih ve Montpellier de Portekiz Kupası yarı final mücadelesine gözlemcilerini gönderdi.

Scout ekibi yetkilerinin takibindeki ismin Guimaraes'ten Tomas Handel olduğu öğrenildi. Bordo- mavililer, 23 yaşındaki orta sahayla geçen yıldan beri ilgileniyor. Scout ekibi genç oyuncu için kısa sürede yeni bir rapor sunacak.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Handel'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararına göre harekete geçilecek. (Fotomaç)