Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor’u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Konyaspor, konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Florent Hadergjonaj ile 90+2'nci dakikada Carlos Eduardo kaydetti.

29'uncu dakikada Oğuz Aydın'ın ceza alanına ortasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutu defansa çarparak oyun alanına döndü.

37'nci dakikada Cicaldau'nun ortasında ceza alanında topla buluşan Ethemi'nin şutu kalecide kaldı.

45'inci dakikada Oğuz Aydın'ın sağ yan çizgiye yakın noktadan ceza alanına pasında topla buluşan Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

51'inci dakikada Yusuf Özdemir'in ara pasıyla ceza alanına hareketlenen Oğuz Aydın'ın şutu kalecide kaldı.

90+2'nci dakikada orta alanda kazandığı topla Konyaspor yarı alanına giren Eduardo'nun uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.