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Giriş Tarihi: 20.4.2024 16:00

Bandırma kaçtı, Tuzla yakaladı

AA
Bandırma kaçtı, Tuzla yakaladı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Tuzlaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Teksüt Bandırmaspor 1 - 1 Tuzlaspor

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yiğit Arslan, Emrah Ünal, Mehmet Sıraç Akpınar

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Dijitte (Dk. 57 Jozefzoon), Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Soukou (Dk. 78 Badji), Metehan Mimaroğlu, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 79 Mustafa Çeçenoğlu), Taha Batuhan Yayıkcı
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Bakhtiyar Hasanalizada, Ba, Novikovas (Dk. 73 Mamba), Hikmet Çiftçi (Dk. 88 Awuku), Aminu Umar (Dk. 88 Sadık Baş), Samet Asatekin, Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Bangoura (Dk. 64 Stankovski)

Goller: Dk. 39 Doğan Can Davas (Penaltıdan) (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 62 Togui (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Mulumba, Dk. 78 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 90+2 Doğan Can Davas (Bandırmaspor), Dk. 36 Kurtuluş Yurt, Dk. 38 Bangoura, Dk. 66 Hikmet Çiftçi, Dk. 78 Togui, Dk. 88 Gökhan Akkan, 90+3 Bakhtiyar Hasanalizada, Dk. 90+4 Awuku (Tuzlaspor)

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Bandırma kaçtı, Tuzla yakaladı
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