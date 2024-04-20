Fenerbahçe’ye Rodrigo Becao’dan kötü haber! Takımla çalışamadı

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle başı çokça ağrıyan Fenerbahçe'de bir şok daha yaşanıyor. Sakatlığını atlatarak geri dönen Rodrigo Becao, uzatmalara giden Olympiakos maçında bir kez daha sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Tecrübeli savunmacının son durumu belli oldu. Sports Digitale'in haberine göre Becao, bugün yapılan antrenmanda takımla çalışmadı. Brezilyalı'nın durumuna yarın yolculuk öncesinde bakılacağı ve ardından karar verileceği kaydedildi.

Bu sezon 17 maçta forma giyen Rodrigo Becao, 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 1332 dakika sahada kalan Becao, 5 maçta sarı kart gördü.