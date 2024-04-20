Hollanda’da 18 puanı silinen Vitesse, 35 yıl sonra küme düştü

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan (KNVB) yapılan açıklamada, uzun süredir lisans yönetmeliklerini ihlal eden ve açılan soruşturmada yanlış bilgi sağlayan Vitesse'ye yaptırım uygulandığı belirtildi.

Vitesse'ye 18 puan silme cezası verilirken, karar sonrası -1 puana gerileyen sarı-siyahlı ekibin bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. KNVB'nin açıklamasında, Hollanda Ekonomi Bakanlığının Vitesse ile Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım uyguladığı Rus oligark Roman Abramovich arasındaki bağları inceleyen soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

Konu hakkında bir hukuk firması tarafından hazırlanan rapora atıf yapılan açıklamada, Abramovich'in Vitesse üzerinde kontrol sahibi olduğu, yaptırımların ihlal edildiği ve kara para aklandığı yönünde göstergelerin bulunduğu ifade edildi.