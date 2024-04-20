İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde

Milli Takımımız ile EURO 2024'te boy gösterecek olan Vincenzo Montella'ya İtalyanlar kanca attı. La Gazzetta dello Sport, 49 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek isteyenNapoli başkanının, İtalyan çalıştırıcıyı Türkiye'yi EURO 2024'e taşıdığı için tebrik ettiği ve çeşitli konuların masaya yatırıldığı vurgulandı. Haberde, bu sezon büyük bir çöküşe geçen Napoli'nin, teknik direktör Francesco Calzona ile yollarını ayıracağı ve takımını Montella'ya emanet etmek istediği bilgisine yer verildi.Deneyimli hoca, Adana Demirspor'un başına geçmeden önce ülkesindevegibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.