Ozan Kabak’ın gol attığı maçta Hoffenheim galip

Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 30'uncu haftasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. PreZero Arena'da oynanan karşılaşmada Sören Storks düdük çaldı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Hoffenheim, rakibini 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36'ncı dakikada Wout Weghorst, 58'inci dakikada Grischa Prömel, 66'ncı dakikada Ozan Kabak ve 90+1'inci dakikada Anton Stach kaydetti. Deplasman ekibinin golleri ise 39, 78 ve 89'uncu dakikalarda Robin Hack'tan geldi. Bu sonucun ardından Hoffenheim, puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla 9'uncu sırada yer aldı. Mönchengladbach ise 31 puanla 11'inci sırada kaldı.

Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol atarken 1 de asist yaptı.