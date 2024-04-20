SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Marcao geri dönüyor

La Liga'da bu sezon beklentilerin altında kalan Sevilla'da yaz transfer döneminde birçok ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla'nın şu anda 33'ten fazla futbolcusu bulunuyor. Endülüs temsilcisi yaz transfer döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayıracak.

MARCAO İÇİN GALATASARAY İDDİASI

Sevilla'da yolların ayrılacağı isimlerden birinin de Marcao olduğu belirtildi. Brezilyalı savunma oyuncusunun kötü bir futbolcu olmadığı ancak sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sportif direktör Monchi'nin en kötü transferlerinden biri olarak gösterildiği kaydedildi.

Sevilla'nın, Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmayı düşündüğünü bildiği ve Marcao'nun yüksek bir ücretten vazgeçmesi gerekse de Türkiye'de gösterdiği seviyeye dönebileceğine inandığı öne sürüldü. İspanyol temsilcisinin 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, Sevilla'da şu ana kadar 20 maçta süre buldu. (Fotomaç)

