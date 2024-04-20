Zinedine Zidane için yeni gelişme! Bayern Münih’e imza atacak derken...

Bundesliga'da şampiyonluğu Xabi Alonso'nun takımı Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

İspanyol basını, Fransız teknik adamın, Alman deviyle anlaşmaya yakın olduğunu iddia etmişti. Sky Sports DE, bu haberin doğru olmadığını son dakika gelişmesi olarak aktardı.

Haberde kulüp kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bayern'in listesinde Zidane'nın yer almadığı ifade edildi.

Öte yandan Nagelsmann'ı tekrar takımın başına getirmek isteyen Bayern Münih'e kötü haber geldi. Almanya Futbol Federasyonu, genç teknik adamla yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Bayern Münih'in bu haber sonrası yeni teknik adam arayışlarına başladığı aktarıldı.