Arda için kuyruk var

Bu sezon Real Madrid'de sadece 98 dakika şans bulmasına rağmen sezon boyunca manşetlerden düşmeyen Arda Güler için İspanyol kulübüne 10 teklif geldiği öğrenildi. As gazetesi, Real Madrid'e imzası öncesinde Arda'yı kadrosuna katmak isteyen Sevilla'nın ve şehirdeki ezeli rakibi Real Betis'in, 19 yaşındaki 10 numarayı kiralık olarak oynatmak istediklerini R.Madrid yönetimine bildirdiklerini okuyucularına duyurdu.Oyuncu cephesinde ise Arda'nın kiralık gitmek yerine gelecek sezon Real Madrid kadrosunda yer almak istediği yakın çevresince daha önce de ifade edilmişti.La Liga'nın iki devi bugün El Clasico'da karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu'da 22.00'de başlayacak karşılaşmada 78 puanlı Los Galacticos, 70 puanlı Barça'yı devirirse şampiyonluk için dev bir adım atacak. Müsabaka S Sport'tan ekranlara gelecek.