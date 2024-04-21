Gaziantep FK, Kasımpaşa’yı rahat yendi! Maçın skoru ilk yarıda geldi

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı ilk yarıda bulduğu 2 golle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada ceza alanı sol çaprazda yapılan faulün ardından kazanılan serbest atışı kullanan Maxim sert vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.
25'inci dakikada Kasımpaşa'nın kullandığı korner atışında savunmadan dönen topu takip eden Yunus Emre Gedik'in ceza alanı dışından sert şutu üstten auta çıktı.
26'ncı dakikada Maxim'in ceza alanı içerisine pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın plase vuruşu yandan auta gitti.
33'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışını kullanan Maxim'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşu filelere gitti: 2-0.
36'ncı dakikada ani gelişen atakta Maxim ceza alanı içerisinde aktardığı pasla buluşan Monteiro'nun vuruşunu kaleci kornere çelerek önledi.
44'üncü dakikada Mamadou Fall'ın pasıyla ceza alanında buluşan Da Costa'nın vuruşunu kaleci Nita kornere çeldi.
İlk yarı Gazianteo FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
47'nci dakikada Omeruo'nun pasıyla ceza alanında buluşan Haris Hajradinovic'in vuruşunu kaleci Nita kornere göndererek gol olmasını engelledi,
52'nci dakikada Sorescu'nun pasıyla ceza alanı çizgisinde buluşan Maxim'in vuruşu direğe çarparak geri döndü. Topu takip eden Dragus'un vuruşu ise yandan auta çıktı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele ev sahibi Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.