İngiltere Federasyon Kupası finalinde Manchester derbisi

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Manchester United, 23. dakikada McTominay ve 45+1. dakikada Harry Maguire'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın 58. dakikasında Bruno Fernandes, Manchester United'ı 3-0 öne geçirdi.

Coventry City, 71. dakikada Ellis Simms, 79. dakikada Callum O'Hare, 90+5. dakikada penaltıdan Haji Wright'ın golleriyle 3-3 eşitliği yakaladı ve maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda gol olmazken penaltı atışları sonunda Manchester United, maçı 4-2 kazandı ve finale yükseldi.

Manchester City de dün Chelsea'i 1-0 yenerek finale çıkmıştı.

Bu sonuçlarla, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Manchester derbisi yaşanacak ve Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek.