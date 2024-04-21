Okan Buruk'tan şampiyonluk açıklaması! "Egolarımızı işin dışında bırakıp..."

"EGOLARIMIZI İŞİN DIŞINDA BIRAKIP SADECE GALATASARAY'IN BAŞARISINI DÜŞÜNMELİYİZ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kalan 5 haftalık süreçte süre alan veya almayan tüm futbolcuların şampiyonluğu düşünmesi gerektiğini söyledi.

Çok iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz'ın kanatlardaki performansı önemliydi. Bu yüzden onlarla başladık. Kaan Ayhan da geçen hafta oyuna girdikten sonra bizi öne taşıdı. Performansı olumluydu. Formayı hak ettikleri için onlar başladı. Diğer oyuncularım da iyi durumda. Onlar da bizim için çok değerli ve önemli. Bunları maç maç değerlendireceğiz. Maçın devamında değişiklikler yaptık. Icardi'nin hafta içinde bir sakatlığı vardı. Birkaç antrenmanı kaçırdı ama son antrenmana çıktı. Biraz da ondan korktuk. Bizim için her gol değerli. Gol krallığı yarışında da önemli bir yolu var. Onu sonuna kadar sahada tutmaya çalışırım ama son 10 dakika sakatlık riskini ortadan kaldırmak için değiştirdim. Elimde çok önemli oyuncu var. Hepsini oynatamıyorum. Süre almayan oyuncularım bugün üzüldü. Bir sonraki gün moral bozukluğuna etki edecek. Oyuna sonradan giren, başlamayan veya yedek kalan oyuncularımın hepsi aynı düzeyde. Bu yolda hepsine ihtiyacımız var. Egolarımızı işin dışında bırakıp sadece Galatasaray'ın başarısını düşünmeliyiz. Son 5 maçımız. Her şeyi bir kenara bırakarak şampiyonluğa odaklanmamız lazım. Oyuncularımdan da bunu istiyorum. Bunu onlarla konuşuyorum ama hepsi insan, oynamak istiyor. "

"Bu oyuncu grubu ile çalıştığım için çok mutluyum." diyen Okan Buruk, "Oyuncularımın hepsi çok karakterli ve düzgün. Takıma olumlu yönde etki etmeye çalışıyorlar. Ancak hepsi insan. Oynamamaya üzülmeler olabiliyor. Ancak sadece 5 maçımız kaldı. Sezonu şampiyon olarak bitirmek zorundayız. Galatasaray taraftarına bir sözümüz var. Onları 24. şampiyonluğa ulaştırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.