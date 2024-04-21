SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sağlık heyetine transfer: Lenka Jurisicova

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon yaşanan sakatlıklar sonrası taraftarlar, sağlık heyetine eleştirilerde bulunmuştu. Sarı-lacivertlilerin sağlık heyetine takviyede bulunduğu iddia edildi. Slovak basınından Sport Aktuality'nin haberine göre; Fenerbahçe, sağlık heyetini güçlendirdi. Sarı-Lacivertliler'in, Spartak Trnava'nın fizyoterapisti Lenka Jurisicova'yı transfer ettiği aktarıldı.

Lenka Jurisicova iddialarına dair Fenerbahçe Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Taraftarlar, son dönemde yaşanan sakatlıklar sonrası sağlık heyetine eleştirilerde bulunmuştu. Fenerbahçe'nin sağlık departmanında yönetici ve takım doktoru olarak Ertuğrul Karanlık görev alıyor. Osman İlhan ise Fenerbahçe'nin bir başka takım doktoru olarak görevini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de fizyoterapist olarak Umut Şahin, Bülent Uyar ve Ata Özgür Ercan görev alıyor. Sarı-lacivertlilerde Şengül Sangu Talak ise diyetisyon konumunda. Süper Lig devinde masör olarak Özkan Alaca, Veysel Çabşek, Muhammed Fatih Yeniay ile Eyüp Emre Yeşiller çalışmakta.