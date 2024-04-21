SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: David Moyes, Zaha’yı istememiş

Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Wilfried Zaha ile ilgili dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. The Guardian'da yer alan habere göre; Premier Lig temsilcisi West Ham United'ın devre arasında Wilfried Zaha'ya talip olduğu kaydedildi. İngiliz ekibinde teknik direktör David Moyes'un Wilfried Zaha transferini veto ettiği vurgulandı.

İskoç teknik direktörün, Wilfried Zaha transferinin takımın seviyesini yükseltemeyeceğini düşümesi nedeniyle transfere izin veremdiği belirtildi. Wilfried Zaha bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maça çıktı. Fildişili futbolcu, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. (Fotomaç)