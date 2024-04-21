SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Dragus’un menajeri İstanbul’a geldi

Trabzonspor'un bir süredir renklerine bağlamaya çalıştığı forvet oyuncusu Denis Dragus'un transferinde kulübü Standard Liege'yi ikna için temaslar devam ediyor. Kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki golcü, gelmeye hazır olduğunu bildirmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Rumen oyuncunun yabancı menajeri Enrico Sposato, İstanbul'a geldi. Menajerin burada kulüp yetkilileri ile transfere son şeklini vermesi bekleniyor.
BERAT ÖZDEMİR'DEN SEZONUN REKORU
Bu arada Kayserispor karşısında 18 ikili mücadele kazanan Trabzonspor orta sahasının başarılı ismi Berat Özdemir, bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Ayrıca 64 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, 6 kere top kaptı, 3 pas arası yaptı ve 3 kez de top uzaklaştırdı.
ENİS KAFAYI ÇALIŞTIRDI
Öte yandan Trabzonspor'da 24. dakikada kafayla ağları sarsan Trabzonspor'un santrforu Enis Destan, 5 maç sonra golle buluştu. Bu sezon ligde 6'ncı kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki genç forvet, 5 tanesini kafayla kaydetti. Kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol hem asist yapan Enis, "Kafa topları en önemli özelliklerimden biri. Buna özel olarak çalışıyorum. Hafif bir sakatlık yaşadığım için oyundan çıktım ama ciddi olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.
PEPE'DEN SEVGİLERLE
Diğer yandan bu sezon ligde 5. golünü filelere yollayan Pepe, geçen sezon Fransa Ligue 1'de attığı gol sayısına yaklaştı. Kiralık oynadığı Nice'te ağları 6 kez bulan Fildişili yıldız, 1 gol daha atması durumunda geçtiğimiz dönemi egale edecek.