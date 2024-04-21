SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Dragus’un menajeri İstanbul’a geldi

Trabzonspor'un bir süredir renklerine bağlamaya çalıştığı forvet oyuncusu Denis Dragus'un transferinde kulübü Standard Liege'yi ikna için temaslar devam ediyor. Kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki golcü, gelmeye hazır olduğunu bildirmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Rumen oyuncunun yabancı menajeri Enrico Sposato, İstanbul'a geldi. Menajerin burada kulüp yetkilileri ile transfere son şeklini vermesi bekleniyor.

BERAT ÖZDEMİR'DEN SEZONUN REKORU

Bu arada Kayserispor karşısında 18 ikili mücadele kazanan Trabzonspor orta sahasının başarılı ismi Berat Özdemir, bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu oldu. Ayrıca 64 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, 6 kere top kaptı, 3 pas arası yaptı ve 3 kez de top uzaklaştırdı.