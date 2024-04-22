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Giriş Tarihi: 22.4.2024 13:11

Adana Demirspor'da Nani krizi!

Adana Demirspor’da Nani krizi!

Kadrosundaki yıldızlarla yollarını ayıran Adana Demirspor'da Luis Nani gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Portekizli yıldız için karar verildi.

Adana Demirspor'da ayrılıklar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Portekizli yıldız Luis Nani için karar verildi. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın takımda istemediği iddia edilen Nani ile yollar ayrılıyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Sport Digitale'in haberine göre Adana Demirspor, Luis Nani ile sözleşme feshi için görüşmelere başladı. Portekizli yıldız için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Adana Demirspor önümüzdeki hafta ligde Galatasaray'ı konuk edecek.

NANI'NİN PERFORMANSI

Adana Demirspor'un sezon öncesinde transfer ettiği Luis Nani; Mavi Şimşekler'de bu sezon 34 maçta 1213 dakika süre aldı ve 4 gol ile 3 asist yaptı.

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Adana Demirspor'da Nani krizi!
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