Adana Demirspor’da Nani krizi!

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Sport Digitale'in haberine göre Adana Demirspor, Luis Nani ile sözleşme feshi için görüşmelere başladı. Portekizli yıldız için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Adana Demirspor önümüzdeki hafta ligde Galatasaray'ı konuk edecek.

NANI'NİN PERFORMANSI



Adana Demirspor'un sezon öncesinde transfer ettiği Luis Nani; Mavi Şimşekler'de bu sezon 34 maçta 1213 dakika süre aldı ve 4 gol ile 3 asist yaptı.