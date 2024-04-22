Bonucci, Zajc ve Serdar kesik yedi!

İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a giden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kadroya neşter vurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, Olympiakos maçında penaltı kaçıran Leonardo Bonucci ile kötü bir performans sergileyen Miha Zajc'ı kadro dışı bıraktı. Serdar Aziz de İstanbul'da kaldı. Sakatlığı olan Jayden Oosterwolde'nin olmadığı kafileye son antrenmanın tamamında takımla çalışan Becao dahil edildi.F.Bahçe bugün oynayacağı zorlu maç öncesi dün Sivas'a gitti. Şampiyonluk yarışında hata yapma lüksü olmayan sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Özellikleteknik direktör İsmail Kartal, en çok ilgiyi gören isimdi. Çok sayıda Fenerbahçeli futbolsever, tecrübeli hocadan imza alırken bol bol da hatıra fotoğrafı çektirildi.F.Bahçe'nin bu sezon devre arasında 6 aylığına kadrosuna kattığı Leonardo Bonucci ile ilgili flaş bir iddia geldi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Olympiakos maçında penaltı kaçıran 36 yaşındaki İtalyan futbolcu,Tecrübeli stoperin, bu eleştiriler sonrası emeklilik kararı alabileceği vurgulandı. Bonucci bu sezon F.Bahçe'de 9 müsabakada toplam 383 dakika şans bulabildi.