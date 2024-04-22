Çifte kupalı Akhisarspor Bölgesel Amatör’e düştü

Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen iki kulübün düşüşü, futbolseverleri üzüyor.ancak sarı-kırmızılılara kaybeden Akhisarspor, 2019 yılında Süper Lig'e veda eden Akigolar, 6 sene boyunca yokuş aşağı gitti ve dün de Bölgesel Amatör Lig'e düştü. 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden ve 2009-10'da havlu atan Denizlispor da çöküş hikayesi yaşadı.