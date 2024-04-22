Çifte kupalı Akhisarspor Bölgesel Amatör’e düştü

Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen iki kulübün düşüşü, futbolseverleri üzüyor. 2017-18 sezonunda Fenerbahçe'yi finalde yenip teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Türkiye Kupası'nı müzesine götüren, devamında da G.Saray'ı yenip Süper Kupa'yı kaldıran, hatta sonraki sezon da kupada final oynayan
ancak sarı-kırmızılılara kaybeden Akhisarspor, 2019 yılında Süper Lig'e veda eden Akigolar, 6 sene boyunca yokuş aşağı gitti ve dün de Bölgesel Amatör Lig'e düştü. 21 sezon Süper Lig'de mücadele eden ve 2009-10'da havlu atan Denizlispor da çöküş hikayesi yaşadı. Horozlar dün TFF 3. Lig'in yolunu tuttu. Eskişehir ise Bölgesel Amatör Lig'den çıkma fırsatını dün tepti.