Denizlispor, tarihinde ilk kez 3’üncü Lig’e düştü

Yıllarca Süper Lig'de Ege'nin tek temsilcisi olan, 2002-2003 sezonunda o dönem UEFA Kupası'nda Lorient'in yanı sıra Sparta Prag ve Lyon gibi dev kulüpleri eleyip, kupanın ve sonraki yıl da Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto'ya elenen Denizlispor üst üste ikinci kez küme düştü.

Birçok köklü kulübün yaşadığı gibi borçları yüzünden aldığı transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyerek geçen sezon 1'inci Lig'e veda eden Denizlispor bu yıl da aynı kaderi 2'nci Lig'de yaşadı. TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda İskenderunspor'a 3-0 yenilen yeşil-siyahlı ekip, bitime 2 hafta kala kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirerek 58 yıllık tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e geriledi. Ege futbolu aynı gün içinde yıllarca Süper Lig'de yer alan Denizlispor ve Akhisarspor'un küme düşmelerine şahit oldu.