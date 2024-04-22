Şampiyonluğa 5 kala!

Mauro İcardi, G.Saray forması ile Süper Lig'de 42. golüne imza atarken bir ilki de gerçekleştirdi. Arjantinli yıldız, geçen sezonu 22 golle tamamlayıp bu sezon da 20 gole ulaşırken ilk kez ligde ceza sahası dışından gol buldu. İcardi ayrıca Süper Lig'de iki sezonunda da en az 20 gol barajına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu. Tangocu, Pendik ağlarını da boş geçmeyerek ligdeki 17 takıma da gol atarken geride Konya ve Karagümrük kaldı.Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon transfer olan Abdülkerim Bardakcı, dün sarı-kırmızılı forma ile ligdeki 7. golünü kaydetti.Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından şunları söyledi: "Çok çalışıyorum yan toplar üzerine. Sene başı kendime 8 gol hedefi koymuştum. 1 gol kaldı. İnşallah kalan maçlarda da gol atmaya devam edeceğim."Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu dün ilk 11'de tercih edilmedi. 25 yaşındaki sol kanat, 74'te Ziyech'in yerine oyuna dahil oldu. 90+2'de sarı-kırmızılılar penaltı kazanırken topun başına geçen Kerem'in şutunu kaleci Erdem kurtardı. Ancak vuruş anında Pendikli oyuncu ceza sahasına girdiği için atış tekrarlandı. Kerem bu kez fileleri havalandırıp bu sezonki 12. golüne ulaştı.