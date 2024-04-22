Son dakika Fenerbahçe haberi: Miguel Crespo resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye geri dönecek mi?

JORGE JESUS İTİRAFI!

"Jorge Jesus ile çalışmak zor. Onun kolay bir koç olduğunu söylemeyeceğim ama kariyerimde onunla çalıştığım için mutluyum. Harika bir koç ama onunla her gün çalışabilmek için güçlü bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor. Jesus ile garip bir anım yok ama dediğim gibi güçlü bir kişiliğe sahip olmalısınız çünkü o herkesten çok şey talep ediyor ve bu günlük hayatınızda yorucu oluyor."