Son dakika Fenerbahçe haberi: Miguel Crespo resmen açıkladı! Fenerbahçe’ye geri dönecek mi?

Devre arasında Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. İşte Crespo'nun o açıklamaları...
VALLECANO'YA GİTME SEBEBİ...
"Zor bir durumdu. Sezon başında ayrılmak istedim ama sonra takım arkadaşlarımla ve beni her zaman seven İsmail Kartal ile yaptığım konuşmalar sonucunda kulüpte kaldım. Fenerbahçe'ye çok minnettarım, çok seviyorum, onlar için her zaman her şeyimi verdim. Ocak ayında yabancı sınırından dolayı bir fırsat vardı. İspanya Ligi'ni merak ettiğim ve deneyimlemek istediğim için ve takıma yabancı limiti nedeniyle yardımcı olmak için geldim."
"FENERBAHÇE'DEN SONRA BİRDENBİRE..."
"Bunu eşime söyledim. Gerçekliklerde büyük bir fark var. Tabii ki, Fenerbahçe'de tüm şampiyonlukları kazanmak için oynuyorsunuz ve birdenbire ligde kalmaya çalışan bir kulüptesiniz. Ama buraya gelmek isteyen bendim, bu benim kararımdı, kimse beni bir şey yapmaya zorlamadı, gelmek istedim. Bu nedenle, tamamen memnunum ve hedefimize az ya da çok zorlukla ulaşabileceğimizi biliyorum."
JORGE JESUS İTİRAFI!
"Jorge Jesus ile çalışmak zor. Onun kolay bir koç olduğunu söylemeyeceğim ama kariyerimde onunla çalıştığım için mutluyum. Harika bir koç ama onunla her gün çalışabilmek için güçlü bir kişiliğe sahip olmanız gerekiyor. Jesus ile garip bir anım yok ama dediğim gibi güçlü bir kişiliğe sahip olmalısınız çünkü o herkesten çok şey talep ediyor ve bu günlük hayatınızda yorucu oluyor."
"PEREIRA, JESUS'TAN ÇOK FARKLI"
"Vitor Pereira çok beğendiğim bir antrenör. Jesus'tan çok farklı, çok sakin. Korkusuz bir hırsı var. Bana Fenerbahçe'nin kapılarını açan oydu, sonsuza kadar minnettar kalacağım, onu çok sevdiğimi biliyor. O harika bir antrenör."
FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEK Mİ?
"Fenerbahçe ile hala sözleşmem var, Rayo'da kiralık olarak forma giyiyorum. Hırslı bir oyuncuyum, beni tanıyan herkes bilir. Eğer burada kalacaksam, Rayo'nun daha üst sıralar için beni ikna etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, büyük bir keyifle Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve orada savaşacağım."