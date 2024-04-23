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Giriş Tarihi: 23.4.2024 17:42

Aston Villa, Unai Emery'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

AA
Aston Villa, Unai Emery’nin sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, teknik direktör Unai Emery'nin sözleşmesini uzattı.

Aston Villa Kulübü, 52 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2027'ye kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Almeria, Valencia, Spartak Moskova, Sevilla, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Villarreal'de çalışan Emery, 2022'de Aston Villa'nın başına geçti.

Düşme hattında aldığı Aston Villa'yı geçen sezon 7. sıraya taşıyan Emery, takımıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi bileti almıştı. Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen Aston Villa, 34 haftası geride kalan Premier Lig'de ise 66 puanla 4. sırada yer alıyor.

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Aston Villa, Unai Emery'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
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