Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı? Serdar Topraktepe açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0'lık eşitlik ile tamamlandı. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Topraktepe, "Turun ilk ayağı, ilk maçıydı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum." dedi.

"BU MAÇA ODAKLANDIK"

27 Nisan'da oynayacakları derbi yerine MKE Ankaragücü maçına odaklandıklarını belirten Topraktepe, "İnanın bu maça odaklandık. Yarından itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy'un derbide oynama ihtimalinin bulunduğunu belirten Topraktepe, "Salih'i de bugün birkaç idmandan sonra kadroya dahil ettik. Semih'in, Salih'in olmaması, 3 Türk kuralı, bunlardan dolayı sıkıntılar da çekiyoruz. İnşallah Semih de aramıza katılır. Antrenmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak." şeklinde konuştu.

