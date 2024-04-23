SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Yunan yıldızın peşinde: Christos Tzolis

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ara transferde önemli hamlelere imza atan Siyah-Beyazlılar, kadrodaki değişimi sezon sonunda da sürdürmeyi planlıyor. Mevcut hücum hattında sezon sonu bir değişim yaşanması bekleniyor. Cenk Tosun'un biten sözleşmesi ile takımdan ayrılması beklenirken Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Vincent Aboubakar gibi hücumcuların da takımdan ayrılmaları gündemde.

SÜRPRİZ HEDEF TZOLIS

Bu sezon Norwich City'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'un formasını giyen ve performansıyla dikkat çeken Christos Tzolis için Beşiktaş iddiası gündeme geldi. İngiliz basınından EDP, 22 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın ilgilendiğini belirtti. Sezon başında Norwich'ten Fortuna Düsseldorf'a kiralanan Christos Tzolis, bu sezon Almanya Bundesliga 2'de çıktığı 26 maçta 18 gol, 6 asist ile yıldızlaştı. Almanya Kupası'nda da 5 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Yunanistan 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinin başında geliyordu.

BEŞİKTAŞ'I DEVLER LİGİ'NDEN ETMİŞTİ

2020-21 sezonunda Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PAOK ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve ev sahibi ekip, 3-1 kazandığı mücadele sonucunda adını bir üst tura yazdırmıştı. PAOK'un kazandığı mücadeleye damga vuran isim de Christos Tzolis olmuştu. Genç oyuncu, takımının attığı 3 golün 2'sini atarken 1'inde de asisti yapan isimdi. 2020-21 sezonunun sonunda da İngiliz ekibi Norwich, 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında genç yıldızı kadrosuna katmıştı. (Fanatik)