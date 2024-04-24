Araplar, Kevin De Bruyne için çıldırdı

Manchester City'nin en kilit futbolcularından olan Kevin De Bruyne, takımın kazandığı başarılardaki en önemli aktörlerden biri. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek futbolcu için Al Nassr düğmeye bastı.

Rudy Galetti'nin haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Manchester City'den Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak istiyor. Gelecek sezon Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan futbolcunun takımdaki geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

CITY İLE MASAYA OTURABİLİR

Suudi Arabistan ekiplerinin daha önce de Kevin De Bruyne ile ilgilendiği iddia edilmişti. The Athletic'te yer alan habere göre, Belçikalı yıldız, Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak bakmıyordu. Haberde, Manchester City'nin Kevin De Bruyne'yi takımda tutmak istediği ve futbolcuya yeni sözleşme teklif edeceği belirtilmişti.