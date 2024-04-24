Francesco Farioli için Milan iddiası

Sezon sonunda Stefano Pioli ile yollarını ayırmayı planlayan Serie A devi Milan, tanıdık bir ismi hoca adayları arasına ekledi. Stefano Pioli yönetiminde 2021-22 sezonunda Serie şampiyonluğuna ulaştıktan sonraki iki sezonda hayal kırıklığı yaşayan ve bu yıl ligi ezeli rakibi Inter'in 17 puan gerisinde tamamlayan Milano ekibi, sezonun sona ermesinin ardından bir yıl daha sözleşmesi bulunan 58 yaşındaki tecrübeli hocası ile yollarını ayıracak.

FAVORİ FARIOLI

Milano ekibinin teknik direktör adayları arasında şu an Ligue 1 ekibi Nice'in başında bulunan Süper Lig'in eski hocası Francesco Farioli'nin favori isimler arasında yer aldığı iddia edildi. Milano ekibinin teknik direktör adayları arasında şu an Ligue 1 ekibi Nice'in başında bulunan Süper Lig'in eski hocası Francesco Farioli'nin favori isimler arasında yer aldığı iddia edildi.

3 ADAY DAHA VAR

Haberin detayında, Milan'ın teknik direktör listesinin geniş olduğu belirtilirken, Premier Lig ekibi Brighton'u hocası Roberto De Zerbi, Lille'in çalıştırıcısı Paulo Fonseca ve son olarak Wolverhapmton'da görev yapan İspanyol Julen Lopetegui'nin de adaylar arasında yer aldığı kaydedildi.



"YEDEK KULÜBESİNDE BİR DAHİ OLARAK KABUL EDİLİYOR"

İtalyan basınından Corriere della Sera'nın haberine göre; Milan'ın yeni sezonda aradığı teknik direktör profilinin genç, uluslararası profilli, modern bir oyun önerisine sahip ve kulüp projesiyle uyumlu bir çalıştırıcı olduğunu belirtilirken, "Son birkaç saatte popülerlik kazanan isim daha önce Sassuolo'da Roberto De Zerbi'yle birlikte çalışan şu anda Nice'i çalıştıran 35 yaşındaki İtalyan Francesco Farioli. Bir felsefe mezunu... Yedek kulübesinde bir dahi olarak kabul ediliyor. Avrupa sahnesinde ortaya çıkan yeteneklerden biri. Onun güçlü yanı kesinlikle deneyim olamaz ama yeteneği ve fikirleri var" ifadelerine yer verildi.