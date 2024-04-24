İtalya Kupası finalinde Juventus’un rakibi Atalanta oldu

İlk maçı 1-0 kaybeden Atalanta, rövanş karşılaşmasında, 8. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçti.
Fiorentina'da 53. dakikada Nikola Milenkovic, kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Fiorentina, 68. dakikada Lucas Martinez Quarta'nın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı.
Atalanta, 75. dakikada Gianluca Scamacca'nın golüyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+4. dakikada Ademola Lookman, 90+8. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle maçı 4-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Juventus, Lazio'yu eleyerek finale yükselmişti.