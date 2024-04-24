PSG’den Mbappe sonrası Yamal planı

Paris Saint-Germain'in Kylian Mbappe'nin gerçekleşecek ayrılığı sonrası gözünü Barcelona'nın genç yıldızına dikti. Le Persien'in aktardığı habere göre, PSG, Lamine Yamal'ı kadrosuna katmayı arzuluyor. Bu transferi gerçekleştirmek için tüm kozlarını oynamaya hazırlanan PSG, daha önce Barcelona tarafından reddedilen 200 milyon Euro'luk teklifinin üzerine çıkabilir.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Lamine Yamal'ın PSG'ye transferini kolaylaştıracak bir diğer unsurun da menajerinin Jorge Mendes olması gösterildi. Jorge Mendes, PSG'de Warren Zaire-Emery ve Vitinha'nın da menajerliğini yapıyor. Lamine Yamal'ın transferinde en büyük engelin ise 1 milyar Euro'yu bulan serbest kalma bedeli. Ancak bu konunun PSG Başkanı Nasser Ghanim El-Khelaifi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta arasında yapılacak görüşmeyle çözülebileceği belirtiliyor.