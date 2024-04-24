Son dakika Beşiktaş haberi: Chamberlain, İngiltere yolcusu!

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain'e sürpriz bir talip çıktı.

ÜLKESİNDEN TALİBİ VAR

Siyah-Beyazlı ekibe sezon başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istediği kadar verimli olamayan Oxlade-Chamberlain'e, Southampton talip oldu.