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Giriş Tarihi: 24.4.2024 11:10

Son dakika Beşiktaş haberi: Chamberlain, İngiltere yolcusu!

Son dakika Beşiktaş haberi: Chamberlain, İngiltere yolcusu!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kadrosuna kattığı fakat sakatlıklar sebebiyle istediği verimi alamadığı tecrübeli futbolcu Alex-Oxlade Chamberlain'e, Southampton talip oldu. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Oxlade-Chamberlain'e sürpriz bir talip çıktı.

ÜLKESİNDEN TALİBİ VAR

Siyah-Beyazlı ekibe sezon başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istediği kadar verimli olamayan Oxlade-Chamberlain'e, Southampton talip oldu.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle umduğunu bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain'in tekrardan ülkesinde top oynamak istemesinden dolayı bu teklife sıcak bakması bekleniyor.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotomaç)

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Son dakika Beşiktaş haberi: Chamberlain, İngiltere yolcusu!
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