Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Trabzonspor’un rakibi Fatih Karagümrük

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka, ASpor'dan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Enis Destan
FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın
Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
Trabzonspor çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i, VavaCars Fatih Karagümrük de Galatasaray'ı elemişti.