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Giriş Tarihi: 24.4.2024 19:20 Son Güncelleme: 24.4.2024 19:23

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Trabzonspor’un rakibi Fatih Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Trabzonspor’un rakibi Fatih Karagümrük

Bu sezon Süper Lig’de hedeflerinden kopan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşmak istiyor. Yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek bordo-mavililer, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmenin peşinde.

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka, ASpor'dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

TRABZONSPOR: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Enis Destan

FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

Trabzonspor çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i, VavaCars Fatih Karagümrük de Galatasaray'ı elemişti.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı! Trabzonspor’un rakibi Fatih Karagümrük
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