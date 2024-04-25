Al Pacino Arda Turan!

Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Arda Turan, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu. "diyen 37 yaşındaki hoca, şöyle devam etti: "Belirleyici maçtan önce oyunculara motivasyon konuşması yaptım. Al Pacino tarzı sözler söyledim. Atletico Madrid'deyken Diego Simeone de kritik anlarda böyle konuşmalar yapardı. O, uğruna kendimi ateşe atabileceğim adamlardan. Kral Kupası finalinde Real Madrid'le oynayacağımız karşılaşma öncesi de"Simeone, beni her anlamda çok etkiledi. Beni savunma yapmaya alıştırdığı doğru. Oyunu bütün olarak görmeyi öğretti. O da benim gibi açık sözlü, tutkulu bir insan.İyi anlaşıyorduk ama çok kavga ettik. Simeone dışında bir şeyler öğrendiğim çok kişi oldu.Atletico ile sözleşmeyi gizli olarak arabanın içinde imzalamıştım. Unutulmaz yıllar geçirdim, olağanüstü bir kültür yarattık. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı kazandık. Real Madrid ve Barcelona karşısında La Liga'da şampiyon olduk. Daha ne isteyebilirim ki?"MADRID'E gittiğinde Real'de bedavaya bile oynamayacağını söylediğini hatırlatan Arda Turan, Barcelona'nın ise başka bir hikâye olduğunu dile getirdi. Genç hoca, "Barcelonalı futbolcuları izleyerek büyüdüm ve o seviyeye gelmeyi hayal ettim. Ağzını açık bırakan oyuncular vardı. Messi bir uzaylıydı, zor şeyleri basitçe yaparak şaşkınlık yaratırdı. Sevilla'ya karşı Süper Kupa finalinde iki gol atıp bir asist yaptım. Maçın adamı olunca Messi'ye baktım, başıyla onayı verdikten sonra ödülü aldım. O bakışla 'Hak ettin' der gibiydi. Sonra bayağı güldük" ifadelerini kullandı.En iyi arkadaşım kesinlikle Neymar. Aynı zamanda Pique, Jordi Alba, Diego Costa ve Griezmann.En büyük hayal kırıklığım 2014 Şampiyonlar Ligi finali.Gelecekte Avrupa'ya açılmak ve orada da başarılı olmak istiyorum.Futbolculuk kariyerimde Serie A'dan teklifler almıştım ama olmadı.