SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih derbide sahada olacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Sakatlığı nedeniyle son iki mücadelede takımdaki yerini alamayan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un, cumartesi günü oynanacak derbide ter dökebileceği açıklandı.

Bu maçta formasına kavuşacak bir diğer isim de Onur Bulut... Tedavisi tamamlanan tecrübeli sağ bekin, kart cezalısı Svensson'un yokluğunda ilk 11'de yer alma ihtimali yüksek. Bu bölge için diğer seçenek Necip Uysal olsa da teknik sorumlu Serdar Topraktepe, stoperde etkili olan 33 yaşındaki emektar kaptanın yerini değiştirmeyi düşünmüyor.