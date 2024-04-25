SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Oyunu çözen isim Visca! Büyük futbolcu olduğunu gösterdi

SABAH Spor yazarları, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 10 kişiyle 3-2 kazandığı Fatih Karagümrük karşılaşmasını kaleme aldı. İşte usta isimlerin değerlendirmeleri...
İSKENDER GÜNEN - OYUNU ÇÖZEN İSİM EDIN VISCA
Trabzonspor'un Onursal Başkanı ve spordan sorumlu eski devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindeyiz. Özelde Trabzonspor'a genelde ise Türk futboluna yaptığı katkıları unutmak mümkün değil. Allah'tan rahmet, yakınlarına, Trabzonspor ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.
Sorunlarla başlayan bir oyun oldu. Çünkü orta alan bir takım için kalpse, orada ritim bozukluğu var. Başrolde ise Berat. Bu da Karagümrük'ün Trabzonspor'a göre atak girişimini öne çıkardı. Önce Emre Mor, ardından Güven'le girilen iki gol pozisyonu vardı. Fakat futbol, İngilizlerin deyimiyle ''Tuhaf oyun.'' Rakibe üstünlüğünüzün olmadığı bir anda Fountas'ın soldan sağa attığı uzun toptan sonra Visca'nın bireysel becerisiyle gol geldi.
1-0'dan sonra ise öne geçseniz bile rakibin daha pozitif bir oyun kurgusu vardı. Bu da Mendes'le golü getirdi. Bardhi ve Pepe gibi oyuncular istenilen düzeyde değil. Kenarlarda ise pozitif atak girişimleri yok. Trabzonspor'un attığı ikinci gol, savunmanın ortasındaki Mendy ve Denswil birlikteliği ile geldi. 2-1 öne geçtikten sonra ise Enis'in rakibe yaptığı anlamsız hareket sonucu gördüğü kırmızı kartı yorumlamak çok zor. İkinci yarı 10 kişi kalan Trabzonspor'un attığı üçüncü golde ise yine Visca'nın payını unutmak mümkün değil. Bu maçta Trabzonspor adına öne çıkan yine Visca oldu. Sonuç; 2. maç için avantajlı skor ama oyun hiç de istenilen düzeyde değil.
BÜLENT TİMURLENK - BÜYÜK FUTBOLCU OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Abdullah Avcı, şampiyonluğa giderken onu devre arasında 4.3 milyon Euro'ya almasa Visca, Türkiye'ye 400 bin Euro'ya transfer olmuş, lige damga vurmuş ama çift haneli bonservis üretememiş bir futbol emekçisi olarak anılacaktı. Arsenal'in Pepe'ye ödediği 80 milyon Euro'nun yanında 4 milyon Euro nedir ki. Ya da Pepe'nin kariyeri boyunca yaptıklarının kaç katını Visca bu topraklarda yapmıştır. Boşnak yıldızın dün birinci golde ters ayağıyla uzak köşeye vurduğu gol ve 10 kişi kalmış takımının ikinci yarının başında bulduğu 3. gole yaptığı asistle büyük futbolcu nasıl olur herkese gösterdi.
Bir stoperin asistiyle diğerinin gol atması, sahalarda kolay rastlanacak türden bir hikâye değil. Trabzon, ikinci golü de böyle buldu. Yarı finaldeki 4 takım arasında kupayı en çok isteyen hocanın Abdullah Avcı olduğunun altını çizmem lazım. Ancak bazen evdeki hesap çarşıdakine uymuyor. Enis Destan, 2 lig maçı arasında oynanan bir kupa yarı finali ilk maçında gördüğü kırmızı kartla takım arkadaşlarına ihanet etti.
Karagümrük, 1-0 geriye düştükten sonra ev sahibinin oyunu kendi sahasında kabullendiği 10 dakikada beraberliği bulurken ikinci yarıda bir eksik Avcı'nın takımına karşı 16 hücum gerçekleştirdi. Ve buldukları ikinci golle tur kapısını açık tuttular. Karagümrük, Trabzonspor'la ligde ilk yarıda berabere kalırken Alpaslan Erdem, ikinci yarıda kupada G.Saray'ı elerken teknik direktör Şota'ydı. Tolunay Kafkas burada hikâyenin neresinde derseniz, Ripley'deki John Malkovich derim. Dünkü tabeladan sonra rövanşın Rus ruletine döneceği kesin. Bekleyip göreceğiz.