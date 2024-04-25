SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Oyunu çözen isim Visca! Büyük futbolcu olduğunu gösterdi

İSKENDER GÜNEN - OYUNU ÇÖZEN İSİM EDIN VISCA

Trabzonspor'un Onursal Başkanı ve spordan sorumlu eski devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin üzüntüsü içerisindeyiz. Özelde Trabzonspor'a genelde ise Türk futboluna yaptığı katkıları unutmak mümkün değil. Allah'tan rahmet, yakınlarına, Trabzonspor ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.

Sorunlarla başlayan bir oyun oldu. Çünkü orta alan bir takım için kalpse, orada ritim bozukluğu var. Başrolde ise Berat. Bu da Karagümrük'ün Trabzonspor'a göre atak girişimini öne çıkardı. Önce Emre Mor, ardından Güven'le girilen iki gol pozisyonu vardı. Fakat futbol, İngilizlerin deyimiyle ''Tuhaf oyun.'' Rakibe üstünlüğünüzün olmadığı bir anda Fountas'ın soldan sağa attığı uzun toptan sonra Visca'nın bireysel becerisiyle gol geldi.

1-0'dan sonra ise öne geçseniz bile rakibin daha pozitif bir oyun kurgusu vardı. Bu da Mendes'le golü getirdi. Bardhi ve Pepe gibi oyuncular istenilen düzeyde değil. Kenarlarda ise pozitif atak girişimleri yok. Trabzonspor'un attığı ikinci gol, savunmanın ortasındaki Mendy ve Denswil birlikteliği ile geldi. 2-1 öne geçtikten sonra ise Enis'in rakibe yaptığı anlamsız hareket sonucu gördüğü kırmızı kartı yorumlamak çok zor. İkinci yarı 10 kişi kalan Trabzonspor'un attığı üçüncü golde ise yine Visca'nın payını unutmak mümkün değil. Bu maçta Trabzonspor adına öne çıkan yine Visca oldu. Sonuç; 2. maç için avantajlı skor ama oyun hiç de istenilen düzeyde değil.