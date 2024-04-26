Galatasaray rekorları alt üst etti! Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’ye ortak oldu

Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca kendisi adına da puan rekoru kırmayı başardı. Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puan elde etmişti.

MUSLERA KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu kırdı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru ele geçirmişti.