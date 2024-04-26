Galatasaray rekorları alt üst etti! Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’ye ortak oldu

İkinci yarıda açılan Galatasaray, 53. dakikada Hakim Ziyech, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90+1. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
"Cimbom" bu skorla Süper Lig'deki 30. galibiyetini elde etti. Ayrıca 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 93'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 7'ye yükseltti.
KENDİ REKORUNU KIRDI
Süper Lig'de üst üste 15 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirdi. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçıyla galibiyet serisini 15 maça çıkardı.
Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını geliştirerek bir basamak ileri taşıdı.
FENERBAHÇE'NİN PUAN REKORUNA ORTAK OLDU
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu egale etti. 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.
Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkardı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala ezeli rakibinin puan rekoruna ortak oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca kendisi adına da puan rekoru kırmayı başardı. Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puan elde etmişti.
MUSLERA KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ
Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu kırdı.
Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru ele geçirmişti.
Muslera, bu sezon da 90 dakika sahada kaldığı 32 lig müsabakanın 17'sinde rakiplerine gol izni vermedi ve kendi rekorunu geliştirdi.
Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.