Son dakika Fenerbahçe haberi: Tottenham’dan Szymanski’ye transfer kancası!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham, yaz transfer döneminde orta sahasını takviye etmeyi öncelik olarak belirledi.

Tottenham'ın bunun için Chelsea'li Gallagher, Nottingham'lı Gibbs-White ve Genoa'lı Gudmundsson'la birlikte Szymanski'yi geniş listeye ekledi. İngiliz ekibinin, hücumun yanı sıra savunma yönünden de güçlü gördüğü Polonyalı yıldız için 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

Haberde, ilk hedef olan Chelsea'li Conor Gallagher için yapılacak girişimlerden sonuç çıkmaması halinde Szymanski için daha yüksek bir rakamla Fenerbahçe'nin kapısının çalınabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de forma giyen yıldız futbolcunun sarı-lacivertli forma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe il bu sezon 50 resmi maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri sarsmayı başaran Szymanski, bunun yanında 17 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. (Fanatik)