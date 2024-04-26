Son dakika haberi: Mario Gomez’den Mesut Özil sözleri!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez, eski Fenerbahçeli Mesut Özil hakkında açıklamada yaptı. Gomez, spor yaparak vücudunu geliştiren Özil için Cristiano Ronaldo yorumunda bulundu.

"BİRAZ KABA GÖRÜNÜYOR VE BANA GÖRE DEĞİL"

Mario Gomez yaptığı Phrasenmaher Podcast'ine yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce bunu başarması takdire şayan. Ancak ben mutlu ortama inanan biriyim çünkü her iki yönde de dalgalanmalar yaşadım ve aşırı uçların genellikle iyi bir şeye yol açmadığını biliyorum. Bunun arkasındaki misyonunun ne olduğunu bilmiyorum. Biraz kaba görünüyor ve bana göre değil ama mesele bu değil" dedi.

"KÜÇÜK BİR RONALDO OLMAK İÇİN ZAMANININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Gomez ayrıca, "Yıllarca çok fazla teşvik ve övgü aldığınız bir kariyerden çıktığınızda, doğal olarak sizi tatmin edecek bir şeyler ararsınız. Mesut şimdi bunu spor salonunda bulmuş gibi görünüyor. Ronaldo ile de oynadı ve belki de şimdi küçük bir Ronaldo olmak için zamanının olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.