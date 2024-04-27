Kasımpaşa evinde 3 puanı kaptı! Samsunspor deplasmanda kayıp...

Kasımpaşa, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 3'üncü dakikada Aytaç Kara kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 49'a yükseltirken, Samsunspor ise 39 puanda kaldı.