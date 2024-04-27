Kasımpaşa evinde 3 puanı kaptı! Samsunspor deplasmanda kayıp...

Kasımpaşa, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 3'üncü dakikada Aytaç Kara kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 49'a yükseltirken, Samsunspor ise 39 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, topu ceza sahası içerisine doğru havalandırdı. Kale önünde topla buluşan Aytaç Kara, kaleci Okan Kocuk'u geçtikten sonra vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
27'nci dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Samsunspor savunmasında Van Drongelen'in hatasında topu kapan Da Costa, ceza sahası içerisinde dar açıdan uzak köşeye vuruşunda top direğin yanından dışarıya çıktı.
28'inci dakikada Samsunspor'da Holse'nin pasıyla ceza sahası içerisi sağ çaprazında topla buluşan Taylan Antalya'nın sert vuruşunda kaleci Giannotis topu kornere çeldi.
35'inci dakikada Kasımpaşa'da sağ kanattan Aytaç Kara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine gelen topa Da Costa kafayla vurdu fakat uzak direğe çarpan top dışarıya çıktı.
61'inci dakikada Hajradinovic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Fall, pasını ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Da Costa'ya aktardı. Bu oyuncunun gelen topa bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kurtardı.
76'ncı dakikada Kasımpaşa'da sağ kanatta Fall'un pasıyla topla buluşan Da Costa'nın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top az farkla direğin üzerinden dışarıya çıktı.
Karşılaşmayı ev sahibi Kasımpaşa tek golle kazandı.