Ligue 1’de lider PSG, Le Havre ile berabere kaldı

Ligue 1'in 31. haftasında Parc des Princes'te Le Havre'ı ağırlayan PSG, uzun süre yenik durumda götürdüğü mücadelede Bradley Barcola'nın 29, Achraf Hakimi'nin 78 ve Gonçalo Ramos'un 90+5. dakikada attığı gollerle bir puana razı oldu.

Konuk takımda Christopher Operi 19, Andre Ayew 38 ve Abdoulaye Toure penaltıdan 61. dakikada rakip fileleri havalandırdı.

En yakın rakibi Monaco ile arasındaki fark 12'ye çıkan 70 puanlı PSG, seyircisi önünde matematiksel olarak şampiyonluğu garantileme şansını kaçırdı. Paris ekibi, Monaco'nun Olimpik Lyon deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde kalma mücadelesi veren Le Havre ise 29 puana yükselerek 15. sırada yer aldı.