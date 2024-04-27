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Giriş Tarihi: 27.4.2024 14:10

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal, Zaid Romero'yu izletti

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal, Zaid Romero’yu izletti

Bu sezon oldukça kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta önümüzdeki yılın kadro planlaması şimdiden başladı. Siyah-Beyazlı ekip, stoper pozisyonu için Arjantin'den Zaid Romero'yu gündemine aldı.

Yeni sezonda kadrosuna stoper takviyesi yapması beklenen ve bu mevki için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi.

Beşiktaş'ın geçtimiz günlerde gündemine aldığı Estudiantes'in Arjantinli stoperi Zaid Romero'yu takımının Gremio ile oynadığı Libertadores Kupası maçında izlettiği öne sürüldü.

17 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ın görevlendirdiği scoutların oyuncuyu yakından takip ettiği ve gelecek raporlara göre sezon sonu harekete geçilebileceği öğrenildi. Bu sezon Estudiantes formasıyla 17 resmi maça çıkan Zaid Romero bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı. (Takvim)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal, Zaid Romero'yu izletti
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