Son dakika haberleri: Dev derbide ilk düdük çaldı! Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırlıyor

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan, Batshuayi.

BEŞİKTAŞ: Mert, Necip, Worrall, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Muleka, Semih.

İSMAİL KARTAL: "KADROYA ALMADIĞIMIZ OYUNCULAR..."

Kadroya alınmayan oyuncular hakkında sorulan soruya yanıt veren İsmail Kartal "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım." dedi.