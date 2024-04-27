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Giriş Tarihi: 27.4.2024 17:53 Son Güncelleme: 27.4.2024 18:59

Son dakika haberleri: Dev derbide ilk düdük çaldı! Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırlıyor

Son dakika haberleri: Dev derbide ilk düdük çaldı! Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırlıyor

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbide ilk düdük çaldı. Saat 19.00’da başlayan karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi müsabakasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

CANLI | FENERBAHÇE 0-0 BEŞİKTAŞ

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan, Batshuayi.

BEŞİKTAŞ: Mert, Necip, Worrall, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Muleka, Semih.

İSMAİL KARTAL: "KADROYA ALMADIĞIMIZ OYUNCULAR..."

Kadroya alınmayan oyuncular hakkında sorulan soruya yanıt veren İsmail Kartal "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım." dedi.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, müsabakada görev yapamayacak.

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Son dakika haberleri: Dev derbide ilk düdük çaldı! Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırlıyor
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