Son dakika haberleri: Dev derbide ilk düdük çaldı! Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’ı ağırlıyor

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi müsabakasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao, Osayi, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan, Batshuayi.
BEŞİKTAŞ: Mert, Necip, Worrall, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Muleka, Semih.
İSMAİL KARTAL: "KADROYA ALMADIĞIMIZ OYUNCULAR..."
Kadroya alınmayan oyuncular hakkında sorulan soruya yanıt veren İsmail Kartal "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım." dedi.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.
SINIRDA 7 İSİM
Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, müsabakada görev yapamayacak.