Alanyaspor’dan İstanbulspor’a farklı tarife! Akdeniz ekibi 6 golle güldü

52'nci dakikada İstanbulspor'un sol taraftan gelişen atağında Mamadou'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topta ceza sahasının içine kat eden Sambissa'nın vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kurtardı. Kaleci Taşkıran'ın müdahalesinin ardından saha içerisinde kalan topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

55'inci dakikada Alanyaspor farkı dörde yükseltti. Alanyaspor'un paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Janvier'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak İstanbulspor kalecisi Alp Arda'ya çarparak filelerle buluştu: 4-0.

67'nci dakikada Alanyaspor farkı beşe yükseltti. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ortasında arkadan içe kat eden Ahmed Hassan topa gelişine vurarak ağları havalandırdı: 5-0.

70'inci dakikada merkezden gelişen Alanyaspor kontra atağında Novais'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Oğuz Aydın ceza sahası içerisinden yaptığı şutta top direkten döndü.

87'nci dakikada İstanbulspor'un merkezden gelişen atağında Jackson'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı. Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Emir Kaan Gültekin'in şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran bu kez de topa müdahalede bulunarak gole izin vermedi.

90+3'üncü dakikada Alanyaspor farkı altıya çıkardı. Sağ taraftan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte topa iyi yükselen Oğuz Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 6-0.

Mücadele 6-0 Alanyaspor üstünlüğüyle sona erdi.