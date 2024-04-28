Başarılara koşacağız

G.Saray Spor Kulübü'nün Haziran 2024-Mayıs 2025 dönemindeki bütçesi için dün üyeler Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılan yıllık toplantıya katıldı. Eşref Alaçayır'ın divan başkanı seçildiği toplantıya 500'ün üstünde kulüp üyesi katılırken başkan Dursun Özbek hem kendi dönemi hem de gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 25 Mayıs'ta yapılacak seçimde aday olacağını bildiren Özbek, şunları söyledi: "Seçilirken söz verdiğim projelerin büyük bir bölümünü gerçekleştirdim.GS Store'da 10 aylık ciromuz 1.5 milyar TL oldu. Bu sezon 700 bin forma satış hedefimiz var."Riva projesindeki bin 400 villanın 55'i satıldı. Şu an kulübümüze ait satışa açık 130 adet villa var. 2.5 milyar TL üzeri gelir daha bekliyoruz. Bütçemiz hayırlı olsun. G.Saray, oluşturduğumuz birlik ortamıyla büyük başarılara koşacak, ülkenin medarı iftiharı olmaya devam edecektir.""Florya tesislerimizin konaklama alanı toplam 4500 metrekare.Yeni sezonumuzu orada açmayı düşünüyoruz.""Florya arazisi için yaptıklarından dolayı merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyoruz. Galatasaray Kulübü Florya'daki arsayı 1 milyar TL üzeri para ödeyerek kendi imkanlarıyla almıştır. Bugün itibarıyla bu arsanın üzerinde herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır, 6 ayda kapattık."Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a da destek olan Başkan Özbek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında kazandığımız şampiyonluğun üzerine 7 Nisan'da 100. yılın Süper Kupa'sını da aldık. Bu büyük gururda emeği olan Okan hocamıza, ekibine, tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Önemli bir teşekkürü Erden Timur kardeşime ayırıyorum. Sırf başarılı oluyor diye birileri (Ali Koç) tarafından hedef gösterildi, haksızlığa uğradı. Önümüzdeki dönemde de inşallah G.Saray'a hizmete devam edecektir" dedi.G.Saray'ın Haziran 2024- Mayıs 2025 dönemi bütçesi kabul edildi. Muhasip üye İsmail Sarıkaya, futbol harici faaliyetler için 3 milyar 902 milyon 294 bin 936 lira gelir, 4 milyar 714 milyon 25 bin 420 lira gider hedeflendiğini ve 2024-2025 bütçesinin eksi 811 milyon 730 bin 484 lira gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.